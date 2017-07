El club català pagarà 30 milions d’euros pel lateral dret procedent del Benfica

El Barça fitxa Nélson Semedo Nélson Semedo al duel de la Copa Confederacions disputat contra Mèxic.

Actualitzada 14/07/2017 a les 06:39

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va anunciar ahir el fitxatge de Nélson Semedo per 5 temporades. És un lateral dret procedent del Benfica portuguès i l’operació es va tancar per 30 milions d’euros fixos i 5 més en variables. Durant el matí una expedició de l’entitat catalana formada pel directiu Javier Bordas, l’executiu Raúl Sanllehí i el secretari tècnic, Robert Fernàndez, va desplaçar-se a Lisboa, i al vespre les dues parts van fer oficial el fitxatge.

El club català havia mostrat el seu interès per Héctor Bellerín, lateral de l’Arsenal i exjugador de la Masia blaugrana, però l’elevat preu que demanava l’equip anglès va fer que el Barça busqués una alternativa a la lliga portuguesa. Semedo és internacional amb la selecció lusitana i va disputar la Copa Confederacions del mes de juny passat, en què va jugar dos matxs i 196 minuts, contra els combinats de Nova Zelanda i Mèxic, i va ser expulsat contra aquests últims. És un lateral ràpid, amb vocació ofensiva i que també es pot adaptar a la banda esquerra o a la posició d’interior.

Per altra banda, l’FC Barcelona es continua exercitant a la ciutat esportiva Joan Gamper en el tram inicial de la pretemporada, amb les absències destacades de Leo Messi, Neymar, Gerard Piqué i Arda Turan, de viatge al Japó per presentar el nou patrocinador de l’entitat, Rakuten. Durant aquest acte, el futbolista argentí va declarar que “Valverde és un gran entrenador pel que ha fet als anteriors equips i tinc ganes de començar i conèixer-lo a ell i al cos tècnic”.