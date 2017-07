La federació obre el procés de sol·licitud d'entrades per a l'Andorra-Portugal

Actualitzada 13/07/2017 a les 07:13

El 7 d’octubre està marcat al calendari per a molts aficionats al futbol del país. Serà el dia que la campiona d’Europa, capitanejada per Cristiano Ronaldo, arribi a Andorra per disputar el penúltim partit de la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018 i l’últim que la selecció jugarà com a local. Ahir la federació va obrir el procés de sol·licitud d’entrades, mitjançant el cor­reu electrònic ticketing@fedandfut.com. De moment no se sap com funcionarà el repartiment d’entrades i es decidirà en funció del nombre dedemandes, però tenint en compte la gran entitat del rival i l’elevat nombre de residents portuguesos, es preveu omplir les més de 3.000 localitats de l’Estadi Nacional. Seria la primera vegada que la instal·lació esgota entrades per a un partit de la tricolor, malgrat que es va estar a prop en l’estrena contra la Gal·les de Gareth Bale.