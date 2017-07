El MoraBanc, l'únic equip de l'ACB que encara no ha fitxat

Actualitzada 13/07/2017 a les 07:14

Les diferents circumstàncies del mercat van fer ahir que, després del fitxatge de Simon Birgander pel Divina Seguros Joventut, el BC MoraBanc Andorra es quedés com a únic club de la Lliga Endesa que no ha realitzat cap incorporació fins al moment. És simplement una curiositat que no ha d’afectar gens la preparació del proper curs, però la taula del mercat de l’ACB ho deixava en relleu ahir. També és cert, però, que la incorporació del Fuenlabrada i el Tenerife, per exemple, és la de l’entrenador, i quant a fitxes tancades el MoraBanc és a la mitjana de tots els clubs.

Els tricolors no tenen la sort de cara darrerament en el mercat. L’assumpte relacionat amb Jaime Fernández és el clar exemple, però tampoc amb altres jugadors acaba de trobar la fórmula per tancar acords. L’últim és Brad Oleson, pel qual s’havia interessat el MoraBanc. L’escorta nord-americà ha escollit el Múrcia com a proper destí, tal com avançava Gigantes.