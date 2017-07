Thanasis ja és del Pao

El club d’Atenes, recentment campió de la Lliga i la Copa de Grècia, fa oficial la contractació de l’aler-pivot per a dues campanyes

El Panathinaikos d’Atenes, conegut com a PAO, va fer ahir al matí oficial el fitxatge de Thanasis Antetokounmpo. L’aler-pivot grec d’origen nigerià, que complirà 25 anys el 18 de juliol vinent, tornarà a casa seva i, finalment, signarà pel conjunt que dirigeix l’exblaugrana Xavi Pascual per a dues temporades, i percebrà uns 700.000 dòlars per aquesta nova aventura. Una quantitat important de diners que sumada al repte de jugar a la màxima competició continental com és l’Eurolliga i, a més, formar part del recentment campió de la lliga Esake A1 Ethniki i la Copa de Grècia va provocar que Antetokounmpo