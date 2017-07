La 40a edició de la Volta als Ports té un cartell de luxe

Jan Ullrich, convidat estrella, i Viñales i Aleix Espargaró també hi seran

La presentació de l’edició número 40 de la Volta als Ports d’Andorra es va dur a terme ahir al teatre de les Fontetes, a la Massana. El director de la cursa, Gerard Riart, va confirmar, tal com va avançar el Diari a l’abril, que el ciclista alemany de 43 anys ja retirat Jan Ullrich hi serà com a convidat estrella. Ullrich commemorarà el 20è aniversari del seu triomf a l’etapa d’Arcalís, victòria que posteriorment el va catapultar a fer-se amb el Tour de França del 1997. Una vintena de professionals del ciclisme també hi prendran part (hi haurà una corredora