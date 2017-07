James Rodríguez, cedit dos anys al Bayern de Munic

Els alemanys tindran una opció de compra per uns 40 milions d’euros

Actualitzada 12/07/2017 a les 07:13

Redacció Madrid

James Rodríguez deixarà el Reial Madrid i emprendrà una nova etapa al Bayern de Munic després de l’acord entre les dues parts que es va fer ahir oficial. El jugador colombià anirà cedit dues temporades al club alemany, que es reservarà una opció de compra d’uns 40 milions d’euros al final de la campanya 2018-2019. Durant aquests dos cursos seran els bavaresos els que es facin càrrrec del salari del futbolista (uns 8 milions bruts per any) i abonaran a l’entitat madrilenya 5 milions d’euros per cada curs de cessió.

James va arribar al club blanc l’estiu del 2014 després d’una bona actuació a la lliga portuguesa amb el Porto i al Mundial de Brasil amb la selecció colombiana, i el Madrid va pagar 80 milions per fer-se amb els seus serveis. Al Bayern de Munic coincidirà de nou amb Carlo Ancelotti, el seu primer tècnic a la capital espanyola, que va ser capaç de treure el millor rendiment a Rodríguez durant la temporada 2014-2015, en què tots dos van coincidir.

D’altra banda, la plantilla blanca va volar ahir en direcció als Estats Units, concretament a Los Angeles, on durà a terme la primera part de la preparació per a la nova temporada.