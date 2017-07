Rafa Nadal cau contra Muller i queda fora de Wimbledon

Actualitzada 11/07/2017 a les 07:09

Redacció Londres

Rafa Nadal va perdre ahir el seu duel de vuitens de final de Wimbledon contra el luxemburguès Gilles Muller per 3 a 6, 4 a 6, 6 a 3, 6 a 4 i 13 a 15, en un partit que va es va allargar durant gairebé 5 hores. Per la seva banda, dos dels favorits a obtenir el triomf final, Andy Murray i Roger Federer, van guanyar els seus partits en tres sets i ja són als quarts de final del torneig.

En categoria femenina, la cap de sèrie número 1, Angelique Kerber, va caure davant de la tennista espanyola Garbiñe Muguruza per 6 a 4, 4 a 6 i 4 a 6.