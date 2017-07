Panathinaikos fa oficial el fitxatge d'Antetokounmpo

L'equip grec ha confirmat que l'aler-pivot ha firmat per dos anys

Actualitzada 11/07/2017 a les 13:18

Thanasis Antetokounmpo tanca la seva etapa de només una temporada al MoraBanc Andorra per tornar al seu país, on disputarà l'Eurolliga amb el Panathinaikos de Xavi Pascual. El jugador, que no tenia contracte vigent amb el MoraBanc, vestirà de verd durant les properes dues campanyes.



El MoraBanc no ha pogut convèncer el grec d'orígen nigerià per quedar-se en vistes a un curs exigent amb el repte de mantenir la ratxa a la lliga i amb el debut a l'Eurocup.