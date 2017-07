Acord en els ascensos, però no en el model de lliga

Actualitzada 11/07/2017 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

L’assemblea general de l’ACB es va reunir ahir a Barcelona i va aprovar les noves condicions econòmiques d’accés a la competició, després de les negociacions amb la Federació Espanyola i el Consell Superior d’Esports. Per a l’afiliació no serà necessari el cànon ni un fons de regulació d’ascensos i descensos (tot sumava 4,7 milions), sinó un valor de participació, que per a aquest curs consistirà finalment en 1.616.084 euros i no 1,9, però abonables per part del club que ascendeixi en un termini de quatre campanyes i amb dret a reemborsament en cas de descens. El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, present, va assegurar que es va tractar d’una decisió important i alhora va explicar que “ens deixa en una situació un pèl més encarada de cara que es pugui abordar la nostra situació en particular i nosaltres i les altres entitats tenim el compromís que així serà en futures assemblees [el MoraBanc va informar fa temps que reclamarà una compensació per la quantitat que va abonar per ser a la categoria d’or]”. El pressupost mínim anual va quedar en 2 milions justos i no en 2,3 i pel que fa al nombre d’equips que conformaran la competició en un futur no es va arribar a bon port i es mantindrà el contacte per mirar de fer una competició de 16 conjunts amb només un ascens i descens. Guipúscoa i Burgos tenen fins dissabte vinent per afiliar-se.