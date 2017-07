Víctor Santos, reelegit avui president de la FAF

Actualitzada 10/07/2017 a les 07:16

L’actual president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Víctor Santos, serà reelegit com a màxim dirigent avui a la nit a l’assemblea extraordinària de presa de possessió del càrrec. La llista de Santos va ser l’única que es va presentar a les eleccions i, per tant, tal com li va succeir en el seu primer mandat, el 2013, no tindrà rival per tornar a assumir les regnes de la FAF. El combinat nacional després de situar-se 129è del rànquing FIFA vol continuar creixent també futbolísticament.