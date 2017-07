Cardelús cau a la primera cursa i és 9è a la segona

El pilot de motociclisme Xavi Cardelús no va poder acabar ahir la primera cursa de la prova del Moto2 European Championship per culpa d’un rival que el va tocar, provocant-li la caiguda i conseqüentment un esquinç al turmell del peu dret. No obstant les discretes actuacions al llarg del cap de setmana en els entrenaments lliures i els classificatoris (va fer 14è de 21), a l’hora de la veritat l’andorrà va sortir al circuit Ricardo Tormo de Xest, a València, amb una altra cara i a la segona cita del matí, malgrat el dolor de la lesió, va finalitzar en