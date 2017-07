Andorra acull aquesta setmana diversos campus d'esportistes de primer nivell

Actualitzada 10/07/2017 a les 07:16

El país continua sent un dels destins preferits per als esportistes de primer nivell en actiu o no per organitzar els seus propis campus d’estiu. Aquesta setmana s’inicien ni més ni menys que tres, entre els quals destaca el segon torn del Nike Camp, amb els clínics avui al matí de la futbolista de l’Atlètic de Madrid Sonia Bermúdez i el capità del Barça Lassa, Joan Carles Navarro. Mentre que la 19a edició del d’handbol de l’exblaugrana ja retirat Enric Masip dona el tret de sortida, juntament amb el de l’aler-pivot Nacho Martín, que de moment no ha renovat amb el MoraBanc i ahir va finalitzar la seva aventura a l’Europeu FIBA de 3x3 d’Amsterdam amb la selecció espanyola. El combinat liderat per Martín va fer-se a la primera fase amb un triomf contra Hongria i una derrota amb Sèrbia, però va caure als quarts de final davant Ucraïna per 19 a 17.