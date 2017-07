El jugador de 28 anys de l’equip rus parla del futur, analitza el grup a de la propera eurocup i mostra les seves sensacions sobre el que serà el seu retorn al país amb una altra samarreta

Complirà l’any de contracte que li queda amb l’Unics?

Sí. Hi estic molt bé i realment a gust al club, perquè em valoren moltíssim. La intenció és continuar com a mínim aquesta temporada [la tercera] i espero que sigui força bona.



Li agradaria renovar o es veu provant alguna altra lliga?

De moment encara no ho sé. Tot dependrà de com vagi el curs i les intencions que tinguem l’entitat i jo quan acabi. De totes formes, puc dir que em trobo perfectament a Rússia i no seria estrany que pogués quedar-m’hi alguna campanya més.



La ‘senior manager’, Elvira Alimova, va confessar fa uns