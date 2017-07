El jugador prefereix vestir de blanc tot i l’interès blaugrana fins a l’últim moment

Ceballos es decanta pel Reial Madrid El migcampista Dani Ceballos celebrant un gol la darrera campanya amb el Betis.

Actualitzada 09/07/2017 a les 07:19

Redacció Madrid

Dani Ceballos signarà oficialment un contracte per sis temporades amb el Reial Madrid la propera setmana, un cop superades les proves mèdiques. El diari espanyol Marca va informar d’aquest moviment ahir al matí, per la qual cosa el migcampista que militava al Reial Betis va rebutjar l’oferta de l’FC Barcelona i es va decantar pel conjunt blanc. Pel que fa a la quantitat que desembutxacarà el president Florentino Pérez, les informacions van apuntar que anirà més enllà de la clàusula de rescissió, fixada en 15 milions d’euros, i el club verd-i-blanc en percebrà uns 18.

El Marca va publicar que l’internacional amb el combinat espanyol sub-21 complirà així el seu desig de jugar al Madrid, tal com va confessar als seus companys de selecció. Els madridistes segueixen bolcats confeccionant la plantilla 2017-2018 amb aquesta tercera incorporació (Ceballos se suma al davanter brasiler encara del Flamengo Vinícius Júnior i al lateral esquerre exmatalasser Theo Hernández), mentre que el Barça continua sense veure la llum en aquest mercat de fitxatges estival.

El màxim dirigent culer, Josep Maria Bartomeu, sembla que no es va sentir afectat per les declaracions que va oferir el migcentre italià Marco Verratti a la televisió del París Saint Germain i va comentar: “T’esperarem fins al 31 d’agost [dia en el qual es tanca el mercatto].” De la seva banda, Neymar Júnior en un esdeveniment va exposar sobre Paulinho que “tot el món el rebria amb els braços oberts, té una gran qualitat i vull que fitxi per nosaltres”.