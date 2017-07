Cardelús segueix sense trobar el ritme i sortirà des d'una discreta 14a plaça

Actualitzada 09/07/2017 a les 07:24

Xavi Cardelús no va acabar de trobar el ritme novament sobre la seva Kalex de l’equip Stylobike durant la sessió de qualificació del Gran Premi de València, que es va disputar ahir al circuit Ricardo Tormo de Xest. Malgrat rebaixar dues dècimes el seu millor registre de la jornada de lliures anterior, l’andorrà no va complir l’objectiu que s’havia marcat prèviament i es va haver de conformar amb la 14a posició, des de la qual sortirà avui. El temps assolit va ser d’1’38’’231, el qual el deixava a 2’’1 del més ràpid, el brasiler del Promoracing Eric Granado, i a 1’’4 del seu company d’equip, el mundialista Ricky Cardús, que sortirà tercer.

“He fet un altre petit pas endavant, m’he sentit millor sobre la moto, però no ha estat del tot suficient perquè l’objectiu era fer 37 mitjans per situar-me entre els set o vuit primers”, valorava el pilot del Principat després dels entrenaments classificatoris. Cardelús, però, va voler quedar-se amb el que havia anat bé i va assegurar que “el més positiu és que sento la moto millor i que els pilots que tinc immediatament davant meu estan molt a prop. Això significa que sortint bé demà puc progressar ràpidament i remuntar”.

Els pilots disputaran avui dues curses. La primera serà a partir de les dotze, mentre que la segona arrencarà a les tres de la tarda. Les dues estan programades a 19 voltes i es podran veure íntegrament per Movistar+.