Segona jornada de lliures poc favorable per a Xavi Cardelús

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:11

El pilot de motociclisme Xavi Cardelús va disputar ahir, al circuit Ricardo Tormo de Xest (València), la segona jornada d’entrenaments lliures previs a les dues curses de demà del Moto2 European Champion­ship finalitzant amb sensacions poc favorables: “No m’he sentit a gust en tot el dia. Tenia la sensació d’anar al límit i estar fent el màxim possible, però els temps no han sortit en cap moment.” Cardelús durà a terme avui els classificatoris a partir de les nou del matí i “treballarem al 100% per revertir aquesta situació, perquè sabem que és possible. Estic convençut que, finalment, amb esforç i treball les coses sortiran bé”.