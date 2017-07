Marcel Kittel repeteix victòria en un esprint mil·limètric

Els ciclistes afronten aquest cap de setmana dues etapes de muntanya

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:15

Només 0,0003 segons van separar Marcel Kittel i Edvald Boasson Hagen en l’esprint de la setena etapa, ahir, que tenia com a punt d’arribada la localitat de Nuits-Saint-Georges. Veient les imatges del final, es feia impossible veure qui era el vencedor i fins i tot amb la photo finish hi havia dubtes. Finalment, després d’uns minuts d’incertesa, l’organització va confirmar el triomf mil·limètric de Kittel, que s’adjudicava la segona etapa consecutiva i la tercera en aquest Tour, i a més es vestia amb el mallot verd.

Pel que fa a la general, com era d’esperar, no hi va haver canvis. Chris Froome es va mantenir líder amb 12 segons respecte del seu company d’equip Geraint Thomas, mentre que el resident Dan Martin seguia quart. Tot i això, sí que s’esperen canvis aquest cap de setmana, amb dues etapes amb molta muntanya, malgrat que sense finals en alt. Avui, els ciclistes recorreran 187 quilòmetres amb tres ports, el darrer, de primera categoria amb la pujada a la Combe de Laisia Les Molunes. No obstant això, des del punt més alt fins a la línia de meta els pilots encara hauran de fer 12 quilòmetres. I demà, set ports.