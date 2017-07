L'agent de Verratti diu que és presoner de l'emir del PSG

El migcampista es disculpa amb el club i confessa que és feliç a París

A final de curs, l’FC Barcelona sempre posa la mirada en un jugador de categoria de crac per millorar la plantilla i es converteix, sense voler-ho, en el serial de l’estiu, i el d’aquest té nom i cognom: Marco Verratti. El migcampista va tornar ahir als entrenaments de pretemporada amb el París Saint Germain després de les vacances estivals i sembla que s’allunya del Barça. De totes maneres, l’agent Donato di Campli va concedir una entrevista al diari italià Corriere dello Sport en la qual va criticar durament el president, Nasser al-Khelaïfi, i els accionistes del conjunt parisenc, deixant clar que “Verratti és un presoner de l’emir del PSG. Marco coneix perfectament els seus compromisos contractuals, però és normal que se senti afalagat per l’interès dels blaugrana”.

En contraposició, l’esportista va fer declaracions a la televisió dels francesos dient que “demano perdó a tota l’afició i l’entitat per aquestes paraules, no són les meves i vull confessar que soc molt feliç aquí i estic preparat per a una gran nova temporada”. De la seva banda, Al-Khelaïfi va explicar a Di Campli que si vengués el futbolista italià posaria en joc el seu càrrec i no podria tornar a Qatar.

El president culer, Josep Maria Bartomeu, va declarar a mitjans catalans que “Verratti vol venir però el club no negocia”. Finalment, el defensa Jérémy Mathieu va ser traspassat gratuïtament a l’Sporting de Lisboa.