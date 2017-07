Joan Carles Navarro visitarà el Nike Camp de bàsquet dilluns vinent a la capital

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

L’organització del Nike Camp va informar ahir mitjançant un comunicat de premsa que el campus de bàsquet que s’inicia demà i finalitza dissabte vinent comptarà amb un convidat de luxe: Joan Carles Navarro. El capità del Futbol Club Barcelona Lassa, de 37 anys, estarà aquest dilluns al pavelló Joan Alay de la capital rebent els participants, ensenyant-los i realitzant activitats amb ells. Navarro, que no ha quallat una bona temporada a les ordres del ja destituït Georgios Bartzokas, seguirà d’aquesta manera complint amb la visita estival al Principat, tal com va fer, per exemple, el curs passat o el 2014, juntament amb el base del Reial Madrid Sergio Llull i el pivot dels Memphis Grizzlies de l’NBA Marc Gasol.

D’altra banda, Sonia Bermúdez, que va ser confirmada fa setmanes, visitarà Andorra el mateix dia. La davantera de 32 anys de l’Atlètic de Madrid femení, recentment campió de lliga, trepitjarà la gespa de l’Estadi Nacional amb els joves esportistes, que encetaran el segon torn de futbol, que finalitzarà també el dia 15. En la mateixa nota van detallar que sumant totes les edicions ja s’han superat els 15.000 inscrits.