L’agència que representa el jugador assegura que l’Estudiantes no va exercir degudament el dret de tempteig i que el proper curs jugarà a Andorra

El primer serial de l’estiu al mercat ACB ha esquitxat de ple el MoraBanc Andorra. Després d’haver-se quedat sense el fitxatge de Jaime Fernández per la contraoferta del Movistar Estudiantes al dret de tempteig, l’agència que representa el base va emetre ahir un comunicat en què afirmava que “l’Estudiantes no va exercir degudament el dret de tempteig establert al conveni col·lectiu” i que, per tant, “el jugador complirà la seva intenció de formar part del Bàsquet Club Andorra la temporada 2017-2018”. L’escrit, signat per l’exjugador del Festina Andor­ra Quique Villalobos, feia referència que l’oferta no va ser igualada en totes