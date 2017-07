Els socis seran els que decideixin el futur de l'FC Andorra a l'assemblea

El futur de l’FC Andorra segueix penjant d’un fil i seran els socis els que a l’assemblea general extraordinària del 18 de juliol decidiran què es farà i si desapareixerà. El recent embargament de més de 17.000 euros d’un deute pendent d’etapes anteriors va fer trontollar encara més l’estabilitat econòmica del club, que té un deute acumulat d’uns 300.000 euros. Albert Ferré veia un futur més clar aquesta setmana que respecte a fa dues, però la desaparició segueix sent una possibilitat. Ahir havien de fer una reunió decisiva per veure com encarar el futur, però es va ajornar fins dilluns.

