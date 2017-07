El pilot del Principat Joan Vinyes, preparat per al 48è Ral·li del Ferrol

Actualitzada 08/07/2017 a les 07:13

Redacció Ferrol

El tàndem format pels pilots d’automobilisme Joan Vinyes (Andorra) i Jordi Mercader disputarà avui (08.00 h), al volant del Suzuki Swift R+ de l’equip Suzuki Motor Ibèrica, el 48è Ral·li del Ferrol, a Galícia. L’esportista del país afrontarà la cinquena prova del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt i la segona que se celebrarà en aquesta comunitat autònoma d’Espanya amb força motivació, després dels canvis que va fer l’organització d’aquesta cita en el recorregut. Respecte a edicions anteriors, cal destacar que només hi haurà una etapa i el traçat total a superar serà de 465,16 quilòmetres.

El conjunt Suzuki tindrà com a objectiu seguir sumant punts per així poder continuar encapçalant la classificació. “M’espera una jornada densa en la qual mantenir la concentració en tot moment suposarà un factor decisiu”, va declarar l’andorrà.