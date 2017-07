TV3 destapa anomalies del Barça amb els 'tour operators'

Destaca el tracte diferencial del club amb el repartiment d’entrades

Redacció Barcelona

Una nova investigació, després de la del seient lliure, de la cadena pública de televisió de Catalunya, TV3, va destapar ahir que el Futbol Club Barcelona va incomplir el contracte que té amb els operadors turístics pel que fa el repartiment d’entrades per als enfrontaments del Camp Nou tant per a la lliga espanyola com la Copa del Rei o la Lliga de Campions. L’estiu passat les empreses que treballaven amb els blaugrana per omplir l’estadi amb afició poc habitual o turistes van rebre la notícia que contra el Reial Madrid i per als quarts de final i semifinals de la Champions quedaven exclosos.

Una decisió empresarial que va prendre la junta directiva culer, presidida per Josep Maria Bartomeu, presumptament per així estalviar-se les comissions a tercers en duels de demanda important i conseqüentment garantir ingressos quantiosos per a l’entitat. Mentre que un altre operador va rebre un paquet de 300 entrades de l’últim clàssic per comercialitzar, i d’aquesta manera TV3 explica el tracte diferenciat. El Barça va enviar un comunicat en què “nega categòricament incompliments de contracte amb tour operators. Aquests inclouen la possibilitat del club de restringir i/o anul·lar la venda d’entrades en partits determinats, així com la d’establir condicions especials de venda”. A més, va detallar que no ha rebut cap tipus de reclamació i alhora estudia emprendre accions legals contra TV3.