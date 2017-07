Reunió transcendental de la junta de l'FC Andorra per decidir el futur de l'entitat

Actualitzada 07/07/2017 a les 07:13

Albert Canes Andorra la Vella

L’embargament de més de 17.000 euros amb el qual es va trobar l’FC Andorra fa dues setmanes va enfosquir novament el futur més immediat de l’entitat, que va rebre un cop dur més en una temporada farcida d’entrebancs. Avui, la junta directiva es reunirà per analitzar el rumb que prendrà el club abans de l’assemblea general de socis, convocada per al 18 de juliol. Hi ha diversos fronts a analitzar, però el més important és l’econòmic. Albert Ferré no veu el futur tan negre com potser el veia fa un parell de setmanes i farà tots els esforços possibles per tirar endavant l’FC Andorra malgrat el gran forat que hi ha.

Per altra banda, també s’haurà de tractar l’assumpte del nou entrenador, que sembla encar­rilat malgrat que encara s’ha de tancar. Pel que fa als membres de la plantilla que encara són oficialment al club, tots estan disposats a esperar i veure què succeeix per decidir el seu futur.