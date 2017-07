Marcel Kittel guanya una etapa de transició

Actualitzada 07/07/2017 a les 07:13

L’alemany Marcel Kittel es va adjudicar ahir una etapa de transició a l’esprint amb arribada a Troyes i va assolir el seu segon triomf en aquesta edició del Tour. L’absència de Peter Sagan i Mark Cavendish va deixar més opcions per a la resta, i va ser el del Quick-Step qui no va desaprofitar-ho. Per la seva part, l’equip Bora i l’esprintador eslovac van demanar ahir al TAS la reinserció del ciclista en considerar que no havia provocat, i encara menys a propòsit, la caiguda de Cavendish. No obstant això, l’organisme va rebutjar la petició i tot va seguir igual.

Pel que fa a la general, Chris Froome es va mantenir líder en una jornada sense canvis i en la qual el millor resident col·locat seguia sent Dan Martin, al quart lloc a 25 segons del britànic, seguit de Simon Yates, sisè a 43 segons de Froome, i encara vestint el mallot blanc de millor jove.