La selecció protagonitza la major pujada al rànquing FIFA i arriba al 129è lloc

Actualitzada 07/07/2017 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

El gran moment de la selecció andorrana es va veure per fi reflectit ahir en el rànquing FIFA després de la nova actualització. L’històric triomf davant Hongria del 9 de juny passat va permetre a la tricolor sumar 177 punts a la classificació que fa l’organisme de les millors seleccions del món i la va catapultar fins al 129è lloc, amb 246 punts, per davant de països com Luxemburg o Macedònia, així com Letònia, que està enquadrada en el mateix grup de la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018. El moviment d’Andorra va ser el més destacat de tot el rànquing després d’esdevenir el combinat que més posicions va ascendir, amb 57, i més punts va sumar.

En només cinc mesos, la selecció ha passat del lloc 203 al 129 del rànquing FIFA, gràcies també a la victòria contra San Marino del febrer, que va acabar amb el rècord de partits sense conèixer el triomf, i l’empat davant Illes Fèroe del març. Un fet que també ha aportat a l’hora de sumar punts és que la selecció es manté invicta aquest any i no ha rebut ni un sol gol en els 280 minuts disputats.

El proper objectiu al rànquing FIFA d’aquesta selecció serà superar la millor posició històrica d’Andorra, que és el 125è lloc assolit el 2005 gràcies als 5 punts aconseguits a la fase de classificació per al Mundial d’Alemanya 2006. No obstant això, no serà feina fàcil ja que a l’horitzó hi ha els desplaçaments a Suïssa (31 d’agost) i Illes Fèroe (3 de setembre).