Jaime Fernández mostra la seva voluntat de venir a Andorra

Actualitzada 07/07/2017 a les 12:28

Aquest estiu el MoraBanc Andorra va exercir el seu dret de tempteig per Jaime Fernández, un jove base del Movistar Estudiantes. L'equip madrileny va igualar l'oferta a pocs minuts del tancament del període, fent que el jugador es quedés automàticament al club de la capital espanyola. Tot i així, en un comunicat emès aquest matí, el representant del base de 24 anys ha fet públic que la voluntat del jugador és vestir la samarreta andorrana la temporada vinent i al·lega que l'Estudiantes no va igualar l'oferta en totes les seves condicions, fent que el tempteig de l'andorra sigui vàlid per fitxar el jugador. El comunicat es tanca amb una frase inequívoca: "És per això que el jugador complirà amb la seva intenció de formar part del Basket Club Andorra la temporada 17/18"