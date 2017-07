El Sant Julià llança per la borda les opcions al primer minut

Els de Luis Blanco es troben un rival molt més concentrat que a l’anada i acaben rebent una maneta

Aquest any tampoc serà el que un equip andorrà pugui protagonitzar la sorpresa. Els tres representants en competicions continentals van concloure la seva participació tornant a veure la diferència respecte a d’altres equips europeus i sense tenir opcions de poder completar una fita gran, especialment els d’Europa League. Dimarts l’FC Santa Coloma va caure eliminat i ahir el Tic Tapa Sant Julià i la UE Santa Coloma van dir adeu per la porta del darrere sense competir.

Potser els lauredians, que ahir rebien l’Skënderbeu albanès a l’Estadi Comunal, van ser els que ho van tenir menys lluny. El conjunt dirigit per