Renuncia a Shermadini

El MoraBanc Andorra no iguala l’oferta de l’Unicaja d’1,6 milions d’euros per dues temporades, incloent els drets d’imatge

Era un fet que es veia a venir des de feia temps. La gran temporada que ha completat Giorgi Shermadini el portarà el curs vinent a un equip gran d’Espanya que disputa l’Eurolliga, que era el gran desig del georgià des d’un inici. El MoraBanc li va presentar una oferta subjecta al dret de tempteig per mirar d’esgotar les opcions de retenir-lo, però l’Unicaja va respondre i des del moment que el conjunt malagueny li havia ofert un contracte, el club del Principat era conscient que el pivot no podria seguir. I no és per a menys perquè l’oferta del