Messi seguirà al Barça fins al 2021

El president, Josep Maria Bartomeu, es mostra satisfet per l’acord de renovació

Actualitzada 06/07/2017 a les 06:43

Redacció Barcelona

Leo Messi i l’FC Barcelona seguiran de la mà fins al 30 de juny del 2021,gràcies a la renovació del contracte de l’argentí que ahir va fer pública el conjunt català. Un cop el Barça iniciï la pretemporada es formalitzarà l’acord amb un acte amb les dues parts. Messi va arribar a l’entitat blaugrana amb 13 anys el 2000 i va debutar amb el primer equip culer en un partit amistós davant el Porto l’any 2004. En un comunicat, el Barça va “celebrar la continuïtat i el compromís del millor jugador de la història, format al planter, que ha desenvolupat tota la seva car­rera professional a l’entitat i que és l’emblema d’una era d’èxits extraordinària i inèdita al futbol mundial”.

El president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, va mostrar-se satisfet per aquest acord de renovació: “Estem molt contents per aquesta renovació de Leo Messi. Estava convençut personalment que el Leo renovaria i seguiria amb nosaltres aquests propers quatre anys.” A més, va destacar que “la història de Messi i el Barça és d’una gran fidelitat i compromís”, i hi va afegir que “Messi ha dit sempre que a ell li agradaria acabar la seva vida professional al Barça i crec que aquest contracte així ho demostra”.

Per altra banda, l’FC Barcelona va informar ahir que Pep Segura, fins ara secretari tècnic de futbol formatiu professional, passa a ser mànager esportiu de l’àrea de futbol del club, un càrrec que el converteix en el màxim responsable de la gestió esportiva d’aquesta àrea. Robert Fernàndez seguirà sent el director esportiu del primer equip.