La Selecció de Futbol puja fins al lloc 129 del rànquing FIFA

Les victòries davant San Marino i Hongria i l’empat davant les Illes Fèroe catapulta l’equip nacional dins dels 130 millors del món. Un registre que queda molt a prop del lloc 125 de l’any 2005.

Ampli ressò de la meritòria victòria de la selecció sobre Hongria El mític Josep Manel Ayala sent mantejat en el seu comiat pels seus companys de selecció. Xavier Pujol

Actualitzada 06/07/2017 a les 11:42

La FIFA ha publicat avui el nou rànquing de seleccions. Andorra és la 129 després de registrar la major pujada d’entre totes les seleccions del món. Actualment l’equip nacional té 246 punts, guanyant-ne 177 respecte l’anterior actualització (de l’1 de juny). Els punts obtinguts gràcies al triomf davant Hongria en el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial de Rússia del 2018, han catapultat Andorra dins de les 130 millor seleccions del planeta.



Abans, però, l’equip havia aconseguit ja un altre triomf, a San Marino (0-2) en partit amistós i un empat contra les Illes Fèroe (0-0) classificatori per al Mundial. Els 3 partits invictes i sense encaixar cap gol fan que des de l’any passat Andorra hagi pujat un total de 74 places, restant encara invicte en aquest 2017.



Aquest ascens ha estat destacat per la FIFA com la pujada més important de tot el rànquing. I és que cap altre selecció del món ha registrat un ascens de 57 posicions, com ho ha fet la tricolor.



La posició 129 està molt a prop del registre històric d’Andorra al rànquing FIFA, que es va assolir l'any 2005 arribant al lloc 125 just abans del Mundial d’Alemanya 2006. Andorra va tancar aquella fase amb 5 punts, amb una victòria i un empat contra Macedònia (1-0 i 0-0) i un altre empat davant Finlàndia (0-0).