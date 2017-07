El campió s'acomiada

Després d’un any i dues eliminatòries de Lliga de Campions al país, Joan Capdevila posa el punt final a una trajectòria triomfant al món del futbol, en què ha guanyat un Mundial i una Eurocopa.

Dimarts passat Joan Capdevila va jugar el seu últim partit com a futbolista professional. Tàrrega, Espanyol, Atlètic de Madrid, Deportivo de la Corunya, Vila-real, Benfica, North East United d’Índia i Lierse de Bèlgica, a més de la selecció espanyola són els clubs on ha jugat. Però la retirada ha arribat a Andorra, a l’FC Santa Coloma, on el lateral venia amb l’objectiu clar de “divertir-me, era el que buscava i ho he aconseguit”.

Ho ha aconseguit tot al món del futbol, com un Mundial i una Eurocopa amb Espanya, i reconeix que el Principat tindrà un lloc destacat al seu cor: