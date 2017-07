Aru venç, Froome és el nou líder i Martin es mostra fort

La primera etapa amb final en alt deixa un bon sabor de boca a l’irlandès, que acaba segon, i a Simon Yates

Malgrat que el Tour de França no havia estat exempt d’espectacle fins al moment, protagonitzat principalment per Peter Sagan, primer guanyant un esprint amb un pedal i després per l’incident del cop de colze a Mark Cavendish que el va deixar a fora, ahir arribava el primer tast d’espectacle amb la primera etapa amb final en alt. Les rampes de fins al 20% de desnivell a la Planche des Belles Filles van posar contra les cordes molts favorits, malgrat que cap no es va despenjar excessivament de la general.

L’italià de l’Astana Fabio Aru va llançar un atac a falta de