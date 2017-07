Reacció insuficient

L’FC Santa Coloma empata contra l’Alarshkert i és eliminat de la Champions

L’FC Santa Coloma va empatar ahir 1 a 1 a l’Estadi Comunal contra l’Alashkert armeni i no va poder certificar la remuntada per accedir a la segona fase prèvia de la Lliga de Campions. El partit va començar amb una aproximació per a cada equip; primer els visitants ho intentaven amb una centrada lateral que va atrapar amb autoritat Eloy Casals i la jugada següent van respondre els colomencs amb una rematada de Robert Ramos que va sortir creuada per poc. La primera gran ocasió va ser andorrana, amb un cop de cap d’Ilde Lima a la sortida d’un córner