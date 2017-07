L'Estudiantes iguala l'oferta del MoraBanc sobre la botzina

El club madrileny li ofereix un contracte per a les tres properes temporades, malgrat que ell volia venir a Andorra

Actualitzada 05/07/2017 a les 10:13

A les 00.00 hores expirava el termini per al Movistar Estudiantes d'igualar l'oferta del MoraBanc Andorra per Jaime Fernández i a les 23.53 h va anunciar que li havia ofert un contracte per tres anys al jugador format al seu club de manera que es mantingés a l'equip. L'entitat madrilenya va deixar als del Principat sense el primer fitxatge després d'exercir el seu dret de tempteig igualant el contracte, en aquest cas sense incloure una clàusula de rescició de contracte unilateral al "considerar que vulnera el dret de tempteig".



Tot i que el jugador volia venir a Andorra, segons apuntaven alguns mitjans de la capital espanyola, finalment s'haurà de quedar a l'Estudiantes si els dos clubs no arriben a un acord entre ells.



PACO VÁZQUEZ I DAVID EUDAL SEGUIRAN D'AJUDANTS DE PEÑARROYA

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir que Paco Vázquez i David Eudal seguiran la temporada vinent al cos tècnic com a ajudants de Joan Peñar­roya. Per altra banda, avui s'haurà de tancar la situació amb Giorgi Shermadini i es decidirà si es queda o marxa a l’Unicaja.