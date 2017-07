Julio Pintado, Òscar Cabanas i Albert Gómez disputaran l'Europeu

Del 2 al 6 d’agost es disputa la segona edició del Campionat d’Europa de ciclisme en ruta en categoria elit a la localitat danesa d’Herning

Actualitzada 05/07/2017 a les 12:13

Del 2 al 6 d’agost es disputa la segona edició del Campionat d’Europa de ciclisme en ruta en categoria elit a la localitat danesa d’Herning. En aquest, la representació andorrana serà a càrrec un any més de Julio Pintado i Òscar Cabanas, als quals s’hi afegirà Albert Gómez, que debutarà en un Europeu. L’activitat començarà el dia 3 amb la contrarellotge de 46 quilòmetres, en què correran els dos primers, mentre que a la prova en ruta, conformada per un circuit de 20 quilòmetres al qual s’hauran de fer 12 voltes, hi participaran els tres representants. L’objectiu serà novament estar prop del 15% del temps del guanyador, malgrat que els ciclistes encara no saben com serà exactament el circuit i estan a l’expectativa de conèixer-lo per definir millor les seves possibilitats. De totes maneres, Pintado assenyalava que espera “millorar el resultat de l’any passat”. Fer una actuació com l’assolida al Campionat d’Espanya recentment disputat a Sòria seria un bon resultat per a ells. Abans, els dos del Massi-Kuwait faran el 24 de juliol la Clàssica d’Ordizia, així com el Campionat d’Andorra de contrarellotge el vespre del dissabte 29, com a preparació per a la cursa.