Golf 'en petit'

El resident Gonzalo Mendoza serà el representant del país al Mundial de pitch-and-putt que se celebrarà aquest cap de setmana a la localitat noruega de Drammen amb 82 competidors.

Gonzalo Mendoza té 43 anys, és argentí i resideix al Principat, i aquest cap de setmana representarà el país al tercer Mundial de pitch-and-putt, que tindrà lloc a la ciutat noruega de Drammen. Serà l’únic participant d’Andorra dels 82 de 14 països que hi prendran part. S’ha guanyat la plaça pel campionat com a millor classificat del rànquing d’Andorra 2016-2017 (de fet, és el tercer any consecutiu que ho aconsegueix).

Va arribar al país per fer classes de golf al Vall d’Ordino, i a partir d’aquí es va iniciar al pitch-and-putt: “Vaig veure que era una disciplina que m’ajudava per millorar