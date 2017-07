El MoraBanc no iguala l'oferta i Shermadini se n'anirà a l'Unicaja

El georgià complirà el seu desig de jugar en un equip espanyol d'Eurolliga

L'Unicaja vol Shermadini Shermadini lluitant per encistellar amb un defensor de l'Unicaja, a casa aquest darrer curs. Fernando Galindo

Actualitzada 05/07/2017 a les 23:04

El MoraBanc Andorra ha fet oficial el que era clar: Giorgi Shermadini no jugarà la propera temporada al conjunt tricolor. El club no ha igualat l'oferta que li havia fet l'Unicaja de Màlaga per dues temporades i el georgià farà les maletes per anar a jugar a terres andaluses la propera temporada. Així, el pivot complirà el seu desig de jugar en un equip espanyol d'Eurolliga, tal i com va assegurar fa unes setmanes en un mitjà del seu país.



Per la seva part, l'Unicaja adquirirà un jugador que ha estat el segon més valorat de la Lliga Endesa la passada campanya, el tercer classificat pel trofeu d'MVP de la temporada i el pivot del cinc ideal. El MoraBanc diu d'aquesta manera adeu al seu millor jugador i un dels homes amb més protagonisme en la història del club a nivell estadístic després de només dues temporades al club.