El Barça recupera la concentració de pretemporada a Encamp

El club tornarà a fer la tradicional estada després d’un any d’absència per decisió de Bartzokas

L’FC Barcelona Lassa va fer oficial ahir que l’equip de bàsquet tornarà aquest any a fer la tradicional estada a Encamp. L’estiu passat l’aleshores nou tècnic, Georegios Bartzokas, va decidir que era millor no realitzar aquesta habitual concentració al·legant falta de dates al calendari. Amb la recent contractació de Sito Alonso com a dirigent del conjunt blaugrana després d’un nou curs en blanc, el Barça recuperarà la tradicional estada que havia fet durant les vuit temporades en què Xavi Pascual va ser tècnic. Així, el club tornarà a Encamp a “la recerca d’una temperatura òptima per treballar, una proximitat ideal