Demare guanya l'etapa i Peter Sagan és expulsat

Actualitzada 05/07/2017 a les 07:15

Redacció Vittel

El francès Arnaud Demare va guanyar ahir la quarta etapa del Tour de França amb arribada a Vittel. Però els protagonistes del dia van ser Sagan i Cavendish, ja que a l’esprint final el primer va tocar el segon amb el colze i el va fer caure i xocar contra les tanques laterals a més de 60 quilòmetres per hora. Els jutges van expulsar Sagan de la cursa gal·la per aquesta acció i Cavendish va abandonar per una fractura a la clavícula.

La classificació general segueix sense novetats, amb Geraint Thomas com a líder, seguit del seu company d’equip Chris Froome, i Dan Martin i SimonYates en 15a i 17a posició, respectivament, com a residents millor classificats.

La muntanya arriba avui a la ronda francesa, ja que la cinquena etapa acaba a La Planche des Belles Billes, port de primera categoria, amb 5,9 quilòmetres d’ascensió i amb un tram final de pendent del 20%, on els escaladors diran la seva i es podrien veure les primeres diferències entre els favorits.