Dani Ceballos ajorna la decisió sobre el seu futur

El Barça, el Reial Madrid i la Juventus volen el jugador del Betis

Actualitzada 05/07/2017 a les 07:13

Redacció Sevilla

Actualment és el jugador per qui tothom està pendent. El jove internacional espanyol per la sub-21, amb qui va guanyar el trofeu a millor jugador de l’Europeu recentment, ha de prendre una decisió important sobre on jugarà la temporada vinent. Ahir es va reunir amb els dirigents del seu actual club, el Reial Betis, a les instal·lacions del Benito Villamarín, i a la sortida de la trobada va assenyalar que “en dues setmanes em veureu parlar”. D’aquesta manera, el jugador va ajornar fer pública la seva decisió.

Des dels mitjans de Barcelona apuntaven que el migcampista està pensant en el Barça com a destí, mentre que des de Madrid el veuen de blanc el proper curs, ja que les sortides d’Álvaro Morata i James li farien un lloc en la competitiva plantilla. També la Juventus és un club que ha mostrat interès per adquirir els serveis de Ceballos.

Per la seva part, qui va decidir ahir quin era el seu nou destí és Pepe. El ja exjugador del Reial Madrid va signar un nou contracte amb el Besiktas. El fitxatge encara no s’havia fet oficial ahir però el portuguès va penjar una foto a Instagam al Vodafone Park i va escriure: “Besiktas, aquest any?”