Peter Sagan guanya a l'esprint amb un pedal i Dan Martin acaba tercer

Peter Sagan va guanyar ahir la tercera etapa del Tour de França que va transcórrer entre Verviers i Longwy després de superar a l’esprint l’australià Michael Matthews i el resident Dan Martin, que va creuar la meta en tercera plaça. També va entrar al grup de davant Esteban Chaves, que va tancar el Top-20. Però no va ser una victòria qualsevol per a l’eslovac, ja que al tram final del recorregut (que pujava cap a dalt) una de les sabatilles li va sortir del suport pel pedal. Tot i això, el vigent campió del món va acabar sent el més