El preu per partit de l'abonament del MoraBanc serà més econòmic

La participació a l’Eurocup portarà a la disputa d’un mínim de 20 duels a Andorra

i l’augment del preu se situa en un 10%

Una de les qüestions que la majoria de socis més es demanaven era com variaria el preu de l’abonament de la temporada 2017-2018 amb la inclusió dels partits d’Eurocup. Ahir, el MoraBanc Andorra va presentar la campa­nya de socis per al curs vinent i va explicar que el preu només augmentava un 10% respecte a la temporada passada per als abonats i un 20% per als nouvinguts. Tenint en compte que el curs passat es van disputar 17 partits i que la propera es jugaran un mínim d’entre 20 i 21, depenent del model final que adopti l’ACB quant a