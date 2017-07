El Barça Lassa tornarà a Encamp per a la pretemporada

Després d’una temporada d’absència al Principat, l’equip de bàsquet tornarà a Encamp per preparar el proper curs

Actualitzada 04/07/2017 a les 18:58

El FC Barcelona Lassa de bàsquet tornarà a fer un estada de pretemporada a Encamp. Després d’una temporada d’absència –la temporada passada Georgios Bartzokas no ho va considerar necessari-, el Club tornarà al Comú d’Encamp a la recerca d’una temperatura òptima per treballar, una proximitat ideal de les instal·lacions i un entorn immillorable per seguir posant a punt l’equip barcelonista.



L’estada començarà la setmana de l'11 de setembre, malgrat que encara estan per definir les dates d’arribada i sortida en funció dels diversos compromisos que podria tenir l’equip. En qualsevol cas, el Barça tornarà a un lloc que va ser un clàssic durant les vuit temporades que Xavi Pascual va ser a la banqueta barcelonista.



El que ja és públic és l’equip tècnic amb el que comptarà Sito Alonso a partir del 14 d’agost i, per tant, també en la pretemporada a Andorra. El tècnic comptarà amb la presència del seu home de confiança en els darrers equips ACB on ha estat, Oscar Lata, i tornarà a apostar per gent que coneix la casa com David Garcia –que ja va estar al club blaugrana del 2010 al 2016 amb Xavi Pascual a la banqueta- i Òscar Orellana, que la temporada anterior ja formava part del primer equip barceloní.