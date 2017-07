Alemanya es corona amb una victòria per la mínima

Els germànics sumen la primera Copa Confederacions de la seva història gràcies a la solitària diana de Lars Stindl

Actualitzada 03/07/2017 a les 07:07

Redacció Sant Petersburg

La selecció alemanya es va proclamar ahir campiona de la Copa Confederacions després de superar a Xile 0 a 1 amb un solitari gol de Lars Stindl. El partit va començar amb els sud-americans dominant i posant a prova Ter Stegen, però una errada de Marcelo Díaz en defensa va provocar que Werner li robés la pilota i la cedís a Stindl per fer la diana que acabaria sent definitiva. Els xilens van fer-se amb el domini del joc des de llavors, però la sublim actuació del porter de l’FC Barcelona va tallar les múltiples oportunitats del combinat nacional xilè. De fet, Ter Stegen va acabar sent escollit el millor jugador del partit. Amb aquest triomf, la mannschaft afegeix al seu palmarès l’únic gran títol que li faltava després de Mundial i Eurocopa, la Copa Confederacions.

En el duel pel tercer i quart lloc celebrat a Moscou, Portugal va superar 2 a 1 Mèxic a la pròrroga. Els lusitans van fallar un penal a la primera meitat i Neto es va fer en pròpia porta el gol que va avançar els asteques a la represa. Semblava que els mexicans acabarien amb la medalla de bronze, però Pepe al minut 91 amb un cop de cap va portar el matx al temps extra. En aquest període els de Fernando Santos no van desaprofitar una pena màxima i Adrien Silva va signar des dels 11 metres el definitiu 2 a 1.