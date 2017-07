Vicky Jiménez, a la final del Campionat d'Espanya aleví

Vicky Jiménez va classificar-se ahir per a la final del Campionat d’Espanya aleví, que s’està jugant al Club Tennis Pamplona, després de derrotar Sara Dols per un marcador de 7 a 5 i 6 a 2 en un duel que va durar 1 hora i 25 minuts. L’andorrana disputarà avui la gran final contra l’andalusa Ariana Geerlings, que es va desfer d’Elizabeth Jürna a l’altra semifinal.

Per altra banda, Jiménez no va poder endur-se ahir el títol en la modalitat de dobles, en què va fer parella amb Naroa Aranzabal. Vanesa Danko i Ariana Geerlings van ser les vencedores en un