Jaime Fernández, més a prop del MoraBanc Andorra

El jugador ha demanat al seu club que no iguali l’oferta andorrana

El futur del base del Movistar Estudiantes Jaime Fernández sembla cada dia més a prop del Principat. El jugador està inclòs al dret de tempteig de l’ACB i el MoraBanc Andorra va fer-li una oferta qualificada que el seu actual club pot igualar fins dimarts a les dotze de la nit.

La primera intenció del conjunt de la capital espanyola era equiparar la proposta per retenir un dels seus capitans i cara visible de l’entitat, però segons afirmen mitjans digitals espanyols ha estat ell mateix qui ha demanat a l’Estudiantes que no ho fes per poder posar rumb cap a Andorra.