El TIM arrenca avui amb un increment d'equips, fins als 75 participants

Actualitzada 01/07/2017 a les 07:08

Després dels dos tornejos de bàsquet que es van dur a terme a l’abril i al juny, el TIM Andorra de vòlei pren el relleu avui i demà. Hi haurà 75 equips participants (en va caure un a última hora), un increment respecte als quasi 60 que es van aplegar al Principat l’any passat. El campionat es dividirà en 4 categories femenines i 2 de masculines, i tindrà presència del país amb el Club Vòlei Andorra i l’Àgora CV Valls d’Andorra. Els partits es jugaran a Encamp, el Prat Gran, el Poliesportiu d’Andor­ra, el pavelló Joan Alay i els Ser­radells, on també es farà l’entrega de premis demà a la tarda. Des de l’organització del TIM, Manel Casas es va mostrar satisfet per l’increment de participants: “La primera edició va ser una prova pilot per veure com sortia i va ser magnífic, i ara cada cop hi ha més conjunts, ens alegra molt.” Casas hi va afegir que “ens omple d’orgull que els equips vulguin repetir any rere any”.