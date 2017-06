L'Unicaja fa una oferta de 2 anys per Shermadini

El MoraBanc treballa per igualar l'oferta i evitar la marxa del jugador

L'Unicaja de Màlaga ha presentat aquest migdia una oferta de dos anys pel pivot del MoraBanc Andorra, Giorgi Shermadini, qui estava subjecte al dret de tempteig. El club andalús, que en un principi no estava buscant un jugador de pintura de les seves característiques, finalment ha tirat la xarxa sobre el gegant de Miskheta (Geòrgia), i l'entitat andorrana disposarà fins al dimecres 5 de juliol per decidir si iguala o no l'aposta del conjunt que dirigeix Joan Plaza.



El MoraBanc ha assegurat que treballa per intentar igualar l'oferta de l'Unicaja i vol que 'Gio' continuï a Andorra.



Shermadini acumula tres temporades a la Lliga Endesa (una al Saragossa i dues al MoraBanc) i aquesta darrera campanya ha fet una mitjana de 15,7 punts, 7,6 rebots i 21,5 de valoració en 35 enfrontaments. A més, s'ha embutxacat en tres ocasions l'MVP Movistar del mes, en tres jornades diferents ha estat l'home de la jornada i ha entrat en el millor cinc de la temporada.



D'altra banda, l'aler tricolor, David Jelínek, no sortirà d'Andorra i complirà l'any de contracte que té, ja que no s'ha fet efectiva la seva clàusula de sortida, que expirava avui.