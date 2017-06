Guillem Casal, fora de la Copa del Món per lesió

El ‘biker’ va patir una caiguda dimarts mentre s’entrenava i les proves d’ahir van confirmar que té 3 vèrtebres trencades

El biker andorrà Guillem Casal no podrà participar al descens de la Copa del Món de BTT, que s’està disputant des d’ahir a Vallnord-Pal Arinsal, per culpa d’una desafortunada lesió. “Dimarts vaig pujar als circuits del costat de l’oficial del campionat i mentre m’entrenava vaig patir una forta caiguda en sortir malament”, va explicar. Casal va detallar que va fer-se un fort cop a l’esquena, però després de descansar no va sentir gaire dolor. Ara bé, “les proves que em vaig fer han confirmat que hi ha una vèrtebra que fa com una llengüeta i n’hi ha tres de la